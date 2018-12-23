A股或翻身！李大霄：內地減稅帶來大量長期資金

內地傳媒報道，英大證券首席經濟學家李大霄表示，內地新個稅條例消除了中國版401K(美國退休儲蓄計劃)的障礙，將為A股帶來大量長期資金。



他指出，新個稅法條例對部分勞動所得實行綜合徵稅，提高了減除標準，對於穩定經濟增長、提高居民實際收入、有效地促進消費，都有非常重要的作用，是重大利好政策。



其中，特別值得重視的是，稅收遞延型商業養老保險支出的扣除，為中國版401k計劃的實施消除了障礙，是一項重大利好政策，對股票市場的長遠發展有非常重要的意義，值得投資者高度關注。



他解釋，美國股市大牛市與401k關係密切，中國版401k計劃也必然帶來大量的長期資金，對A股而言是重大利好。



【註解：】

所謂「稅收遞延型商業養老保險支出的扣除」，可簡單理解為類似香港月供強積金，涉及的金額可以免稅，對A股市場而言會多了資金流入。該減稅將自2019年1月1日起實行。



根據人社部12月17日發布的數據顯示，截至2018年第3季，全國企業年金積累資金總規模為14,223億元人民幣；全國範圍內參加職工人數達2,352.26萬人。

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