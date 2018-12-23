港股前瞻：波動未完　周一恐低開逾300點

儘管港股本周只有兩日半市，成交相對會較為淡靜，但在美國政府局部暫停運作及市傳美國總統特朗普有意辭退聯儲局主席鮑威爾等不明朗因素下，證券界預期港股或繼續波動。



事實上，在聯儲局減少加息次數不及預期、中美貿易戰陰霾未散等一連串負面消息影響下，12月恒生指數盤中高位與低位相差約1,947點，為2008年金融海嘯之後「最Chok」的12月。



美股道指上周五(12月21日)收市急瀉414點，連累港股美國預託證券(ADR)偏軟，滙豐控股收報63.54元，較上周五香港收市價低1.01元；騰訊控股收報309.71元，低5.49元；香港交易所收報225.82元，低2.38元，按比例計，相當於恒指開市下跌約336點。



獨立股評人黃志陽表示，本周恒指波動會較大，預期於25,000點有支持，在26,200點則有阻力。他表示，美國政府部分部門暫時停止運作很有可能令美股繼續向下，但內地經濟政策則可能利好港股。他又說，由於內地恢復部分網絡遊戲審核，因此短線看好科網股，暫時未有看淡板塊。



信誠證券聯席董事張智威表示，由於本周港股只有兩日半市，同時周五(12月28日)為指數期貨結算，因此預期港股成交相對會較少，相信恒指於25,000點會有支持，在26,500點會有阻力。他又說，現時投資者可考慮短炒手機遊戲股及騰訊，因內地恢復部分網絡遊戲審核利好相關股份。不過，他看淡石油股，因油價於10月已漲至高位。



耀才證券研究部總監植耀輝表示，由於美國政府局部停擺，以及市傳特朗普有意撤換鮑威爾，為美股帶來不穩因素。相比之下，內地經濟政策為港股帶來正面影響，估計恒指於25,300點至26,200點之間徘徊。由於臨近年底，未有看好或看淡的板塊，建議投資者適宜持觀望態度。

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