股市幾時見底？可睇實紐約期油及VIX指數

隨着美股頹勢未止，影響着全球股市，相信投資者目前最關心的是股市何處是底。投資者或可參考紐約期油及俗稱「恐慌指數」的VIX指數會否相交。紐約期油上周五(12月21日)收報每桶45.59美元；VIX指數則收報30.11，兩者差距為2016年以來最窄。(本文附圖)



由於VIX指數與美國標指有80%時間是「相反方向」，而VIX指數是反映未來30日的美股期權變動，VIX指數急飆，並超過20的平均值，反映股市陷入恐慌，即未來30日偏淡居多。假若再與油價作比較，就具有預示能力。



根據往績，兩者相交往往是股市「見底」信號，上次是2016年2月、再之前是2015年8月、再對上一次要數到2009年3月11日，當年3月9日是美股最低迷時刻。

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