新股專輯：優品360通過上市聆訊　料明年初掛牌

本地休閒食品零食商優品360控股已通過上市聆訊，市傳該公司將在聖誕假期後啟動招股工作，明年初掛牌，或集資約2億元。



據聆訊後更新招股文件顯示，截至12月19日止，優品360共有85家分店，當中31家為街舖。截至今年7月底止4個月，該公司收入達3.38億元，按年上升31.95%；期內溢利按年增加逾85%至1183.2元。不過，期內純利率則錄1.7%，較今年3月底止年度的5%大幅減少，期內資產負債比率亦較2018財年的72.5%上升逾17個百分點至90.2%。



優品360控股計劃在上市後3個年度增設76家分店，當中72家將運用上市集資所得開設。另外為擴展零售網絡規模，該公司已於上月決定在位於九龍灣增設額外倉庫，涉及總實用面積為1,939平方米。

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