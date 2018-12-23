樓價UPDATES︰二手市回軟　業主減價出貨

二手市況回軟，各區業主為促成交投，個別亦願意下調叫價。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●利嘉閣梁國恩表示，柴灣杏花村17座中高層3室，面積約454方呎，採兩房間隔，以約721萬元易主，折合呎價約15,881元。梁氏補充，與上述成交同類型的單位10座中高層2室於7月份以860萬元完成交易，可見現時杏花村成交價已由高位回落約16%。



●中原張光耀透露，鰂魚涌太古城本周末錄得1宗成交，屋苑南海閣高層A室，單位面積552平方呎，兩房間隔，可享海景，獲新買家以1,088萬元承接，折合呎價19,710元。據悉，原業主於2008年以約400萬元購入單位，持貨10年，現沽貨帳面獲利688萬元離場，單位期內升值逾1.7倍。



●中原謝家哲稱，西半山麗怡大廈高層A室，面積498方呎，最新以每月27,000元租出，折合平均實用呎租54元。原業主於2014年12月以738萬元買入單位，持貨4年，租金回報4.4厘。



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九龍區



●美聯黃家明表示，牛頭角淘大花園L座高層3室，面積約322方呎，為一房間格，裝修雅致，故獲外區用家垂青，並以約525萬元成交，折合呎價約為16,304元。原業主於2015年9月以約420萬元購入上述物業，持貨足3年SSD鬆綁後，原叫價約570萬元，三度調整價格後終獲承接，是次轉售帳面獲利約105萬元，升值約25%。



●世紀21富山劉倩彤表示，牛池灣彩峰苑高層12室，面積535方呎，2房2廳間隔，單位原於居二市場價開價480萬元，放盤1個月，累減60萬元或12.5%，成功以420萬元沽出，實用面積呎價7,850元。



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新界區



●中原蔡偉傑表示，屯門居屋兆麟苑J座低層6室，面積401方呎，兩房間隔，日前於自由市場以406萬沽出，平均實用呎價10,125元。原業主於2013年以233萬元自由市場價買入單位，持貨5年，帳面獲利173萬元，單位升值74%。



●中原柯勇表示，日出康城領都2座高層LD室，面積714方呎，採三房套房間隔，另設儲物房，議價後以805萬元成交，折合實用呎價11,275元。據了解，原業主於2015年7月以600萬元買入單位，持貨滿3年，現成功沽貨，帳面獲利205萬元離場，單位期內升值34%。



●中原周偉航表示，大圍名城本月暫錄約7宗租賃成交，市場最新錄三期盛世1座高層SB室，實用面積786方呎，3房連套房間隔，以27,000元租出，實用平均呎租34.4元。業主於2012年以789萬元購入單位，是次租出單位可享約4.1厘租金回報。



●中原梁偉健表示，馬鞍山迎海．駿岸8座中層G室，面積546方呎，兩房連儲物房間隔，以每月21,000元租出，實用平均呎租38.5元。據了解，原業主於2016年以838萬元購入單位，是次租出單位可享約3厘租金回報。



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