【深度解構】聯儲局倘失獨立性　全球金融大鑊？

市傳美國總統特朗普擬辭退聯儲局主席鮑威爾，儘管財長姆紐欽隨即予以否認，但仍重燃市場對央行獨立性的憂慮。綜合銀行界人士意見認為，若央行失去獨立性，將埋下金融泡沫及通脹失控的伏線。



今年7月特朗普打破白宮過去超過廿年尊重聯儲局獨立性、避談貨幣政策的傳統，他在接受訪問時直言不滿聯儲局加息，之後更多次表達對鮑威爾感不滿。直至上周聯儲局再度加息之後，觸發美股連日急瀉，外電上周六(22日)引述多名消息人士透露，近日特朗普多次私下表示希望撤換鮑威爾，消息震驚整個市場。



基金公司Horizon Investments首席全球策略師Greg Valliere直言，「革走」鮑威爾的想法「完全是瘋狂」，即使特朗普只是嘗試這樣做，市場反應將會是「災難性」。



對此，姆紐欽周日隨即在社交網站發文「補鑊」，表示特朗普「完全不同意聯儲局的政策」，因為現在持續加息及縮減資產負債表是絕對糟糕的事情，尤其是主要貿易談判還在進行中，但特朗普從來沒有建議解僱鮑威爾。白宮發言人桑德斯回應外媒查詢時亦表示，「我沒留意到(特朗普)要炒鮑威爾的計劃。」



光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文表示，央行職責是根據經濟情況作出相應的貨幣政策，但來自政府的壓力往往有經濟環境以外的政治考慮。



他又說，過去逾20年環球經濟及政治環境良好，政府自然願意增加央行獨立性，但當兩者目標出現衝突，例如央行要加息防範通脹，不願看見金融市場跌勢的政府就會釋放希望維持低息的壓力。



上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，政府為保經濟一般會傾向不加息，但央行職能是要穩定通脹，當兩者目標背馳時，央行獨立性就是其「防火牆」。他又指出，央行加息可以防止金融泡沫及控制通脹，尤其是後者，往往滯後貨幣政策6至12個月才見效，若政府左右央行決策，令相關風險浮現，屆時要補救可能為時已晚，形成更大的金融風險。



不過，他認為歐美等地政府對央行施壓程度未算很嚴重，尤其是鮑威爾「應該仲守得住」，反而新興市場央行會面對更大的不確定性，例如印度等。



顏劍文表示，若央行失去獨立性，有較大機會出現貨幣政策的誤判。他又稱，過往各國央行一直面對不同的政治壓力，只是近年施壓的情況更「出面」，相信除非特朗普決定「換人」，否則鮑威爾的政策會「頂得住」外間壓力。



事實上，近年有多名央行行長辭職，市場推測主要原因是受到政府的壓力，當中包括日本央行前任行長白川方明。他在貨幣政策上較審慎，任期內面對歷屆政府要求央行採取更激進措施振興經濟的壓力，他一直沒有讓步，更警告寬鬆的貨幣政策只會導致通脹失控。不過，2013年2月初白川與現任日本首相安倍晉三會面之後，突然宣布於同年3月中提前卸任行長一職，情況非常罕有，即使白川明確否認是受到政府的壓力，但事件依然惹來央行獨立性的關注。

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