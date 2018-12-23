沈振盈︰美股響喪鐘　港股難幸免

訊匯證券行政總裁沈振盈在東方產經「另類指標」專欄表示，美股連番下挫，跌勢未能止，轉瞬間道指已下試22,400點水平，進一步證明筆者在道指創新高之時，建議大家美股要一股不留，並包括強積金戶口的美股基金，是正確無誤。當時曾提出，若以中、美、港三地股市比較，最危險之股市就是美股。美股之熊市，是由中小企組成的羅素2000指數揭開序幕，接着是納指及標普500指數，到最後才輪到道指。



美國科技股之跌，主要是市場過度憧憬其前景，令到股價不合理地高。在五大科技龍頭逐隻倒下來，特別是蘋果公司及亞瑪遜，正式為納指敲響喪鐘。



港股表面上跑贏美股，但實際上並不盡然，這只是節奏上的先後次序而已。本周假期多，又遇上期指結算，市況淡靜之餘仍頂得住。到了下月初，將會有頗大的變化。



本周每日的股市走勢預測：



周一(庚寅日)：天干屬金地支屬木，金剋木之局，市況上落波動，交投淡靜。

周二(辛卯日)：假期。周三(壬辰日)：假期。

周四(癸巳日)：天干屬水地支屬火，水火交戰之局，上落市為主。

周五(甲午日)：天干屬木地支屬火，木生火之局，走勢偏強。



(作者為註冊持牌人士)

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