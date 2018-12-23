【國金專題】華為遭封殺　諾基亞愛立信靠5G翻身

第五代流動通訊(5G)即將面世，全球各大電訊商正密鑼緊鼓投資相關基建設施迎接新時代，電訊設備商可謂將率先嘗到甜頭。在這關鍵時刻，中國電訊設備商最近遭西方多個國家封殺，兩大北歐業界龍頭諾基亞和愛立信勢成最大贏家，南韓三星電子亦謀在5G基建市場分一杯羹。



華為及中興兩大內地電訊設備商過去以性價比高見稱，擊倒不少歐美同業，加上現有4G網絡已大致完成鋪設，電訊設備市場近年一直萎縮，令設備商需合併求存。當中，阿爾卡特與朗訊早年合併後，2016年再以145億美元賣盤予諾基亞，而諾基亞早在2013年亦已收購了與西門子的網絡設備合營公司50%股權。



【股價勁升 成逆市奇葩】

然而，華為事件為歐美國家的網絡安全響起警號，多家電訊商紛紛與中國設備商割蓆，令諾基亞和愛立信成為最大受益者。事實上，憧憬受惠5G設備需求，諾基亞及愛立信股價今年累漲28.4%及44.74%，成為全球科技股冧市的奇葩。



愛立信第三季錄得九季以來首次盈利，賺27億瑞典克朗，去年同期則蝕35億克朗，期內收入增長9%至538億克朗。行政總裁Borje Ekholm指出，5G商業化已成真，北美洲發展迅速，緊隨其後是東北亞洲。



諾基亞預期5G網絡即將投入商業運作，早前亦透露截至第三季止，5G網絡設備訂單強勁。行政總裁Rajeev Suri表示，諾基亞在5G市場處於優越位置，在奪得合約方面表現不俗。美國電訊商T-Mobile US 7月落實向諾基亞買入價值35億美元的5G設備及服務。



【三星冀搶佔兩成市場】

三星方面，今年上半市僅佔全球流動基建市場4.4%，遠低過華為及愛立信的30.4%及20.3%，公司目標兩年內搶佔全球兩成5G設備市場，深信其生產手機、網絡設備及半導體的經驗，可在市場取得優勢。



事實上，三星過去一年搶攻5G市場已取得一些成績。今年5月，三星成為首家獲美國聯邦通訊委員會(FCC)批准的5G家用路由器公司，三星亦是AT&T數家5G基建供應商之一。



此外，三星正與Verizon及AT&T合作，於明年推出5G智能手機，早前有報道指，三星代號「Beyond X」的5G手機，屏幕闊6.7吋並擁有6個鏡頭。

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