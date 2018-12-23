【產經專題】新經濟「星級股」紛棄港IPO　改赴美上市

多家「星級股」棄港赴美上市！市場消息透露，最少有近十家新經濟及生科公司已經或計劃轉到美國上市。證券界直言香港交易所(00388)「流失」多隻知名度高的潛在新股，因此要多做功夫如主動游說企業來港上市、改變創投基金慣性傾向在美國上市的看法，以及改革新股發行機制等。



港交所今年4月推出新上市制度，利便新經濟公司來港上市，在小米集團(01810)及美團點評(03690)等上市帶動下，今年新股集資額全球第一，惟多隻新股上市後股價「潛水」，已令多家擬在港上市的企業卻步。



【美國上市快 夠吸引】

市場消息透露，保守估計最少有近十家新經濟及生科公司已經或考慮棄港赴美上市。除已在美國上市的騰訊音樂、虎牙，以及正申請在美國上市的富途證券、房多多之外，市場盛傳Steath BioTherapeutics、Grail Inc.、鬥魚及TNG已放棄香港，考慮到美國上市。



消息續透露，除上述已曝光的公司之外，有數家在港曾進行上市前期工作、計劃在港上市的新經濟股亦決定改道美國。



有市場人士指出，內地新經濟公司選擇美國上市還可理解，但一些本地公司選擇到美國就較令人意外。「港交所有無好似對待沙特阿美咁，三顧草廬游說在港上市先？現時市況差當然是公司不在港上市的原因，但點先可以令個新股市場好轉？就係要設法留住一啲有知名度同在眼前的公司在港上市！」



有資深投行指出，港交所「走甩」多隻星級新股，與美國上市會更快有關。「美國可以一邊路演、一邊定價，但香港的新股定價日與上市日相隔5個交易日，遇市況波動就更加難做，而且投行在美國的收費更高，故企業在美上市對投行更吸引。」



【港交所經驗淺】

再者，港交所對審批新經濟股經驗始終較淺，尤其是生科公司，「好多時因認識唔深，唔會輕易批，而且問題亦唔到位，公司有時候根本答唔到。」事實上，市場已盛傳港交所在審批加密貨幣等新經濟股上態度猶豫。



立信德豪會計師事務所董事林鴻恩表示，美國無論是市場深度及闊度都是世界第一，就算香港改例都只能分到一杯羹。由於交投及股價等都是上市的主要條件，不認為香港明年新經濟及生科股在數量上會是大多數。



他又指，雖然市況不佳，港交所較被動，但可多做市場路演，主動游說公司來港上市，同時可從專業投資者方面入手，接觸創投基金，改變其慣性傾向到美國上市的看法，而且可把握明年「同股不同權」公司納入港股通可買賣股份名單的機會。



港交所行政總裁李小加日前表示，新股市場表現低迷只是一種短期現象，該所正研究完善新股發行機制，讓新股定價更有效地反映市場供需。

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