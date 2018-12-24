古勝：龍頭內房啱炒波幅

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，港股上周五靠股王騰訊控股(00700)來個鯉魚翻身倒升收場，諗住周一應該會有景，點知上周六殺出外電報道美國總統「侵侵」曾考慮炒聯儲局主席鮑威爾，投資者仲唔被嚇到魂飛魄散？



事緣上周四聯儲局宣布加息0.25厘，缸邊友都在估「侵侵」會唔會喺當日瞓醒就喺社交網站炮轟鮑威爾，皆因議息前他已多次公開要求聯儲局不要加息，免令經濟增長受損，尤其是市場流動性開始趨緊。點知由鮑威爾領導的聯儲局一於當佢透明，只係睇經濟數據同講通脹預測，繼續捍衞其漸進加息政策。



一向自大的「侵侵」，火上心頭可以想像，而兩者分歧蒲晒上面，不排除會為美國金融市場甚至全球金融市場穩定帶來手尾！



雖然「侵侵」在位咁耐經已炒過唔少人，之但係聯儲局好特別，非普通政府部門，有其獨立性，即使係總統，要炒聯儲局主席，需要經過國會批准才可。一月起共和黨不再控制兩院，喺民主黨再次分掌議會之下，係唔會同「侵侵」妥協。所以照計佢可以繼續對聯儲局決策發牢騷，但真係要即炒鮑威爾，大概真的無能力為。



不過，以「侵侵」性格，會唔會使橫手逼鮑威爾就範，甚至逼佢自己執包袱，就要擔定櫈仔等睇戲。古勝總覺得，呢位美國總統行事真係幾霸道，阻住佢發達的都會被佢設法除掉，所以明年聯儲局要維持其決策獨立性，必然會遇到重大挑戰。若然畀「侵侵」得逞，意味聯儲局決策政治化的話，對美國貨幣政策而言，又會係一場災難！



講番港股，周一係半日市，之後連放兩日，到周四才復市，跟住下周二又有元旦假期，唔少人都攞埋期間幾日假放過長假度新歲。加上明起港股通會暫停，至元旦後才復市。冇埋北水，港股交投幾可肯定係水盡鵝飛。



呢啲市雖然靜，但都好容易方便到有心人做嘢，為股市製造不尋常巨大波幅。會唔會真係有大戶藉 機搵食？在下冇水晶球，但與其係咁，就無謂揸咁重倉，亦避免持有輪證過假期，一來輸溢價，二來容易被挾倉，炒得吃力又蝕章，何必？



個股方面，中央經濟工作會議如期在上周完成，據上周五收市後的官媒報道，會議提出宏觀政策要強化逆周期調節，明確指示明年將繼續實施積極財政政策及穩健貨幣政策，並實施更大規模的減稅降費，基本上都係一早吹晒風，冇咩新意。至於炒作題材，話有又得，話冇又得。



睇政策取向，明年還是要致力於避免發生金融系統性風險，要解救民企，其實重中之重就係保住內房呢個板塊唔好爆煲。因為唔少民間資金都被套牢在房地產市場，一旦爆煲，拖垮銀行，連鎖反應實在無法想像。所以，來年可以繼續留意逢低吸納一線內房股的機會，當中首選都係兩隻，就係有國資做後盾的華潤置地(01109)同中國海外(00688)。



今年起截至上周五止，兩隻大型內房股分別累升28%及5%，算係跑贏同業兼大市，亦足顯喺資金眼中其獨特優勢，預計來年可繼續領跑。然而，始終如今環球金融市場愈見動盪，策略上只宜見技術指標出現超賣情況才出手，反彈到咁上下就睇位落車唔好大貪，憑國策護蔭，應該有操作空間。

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