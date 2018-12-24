黃國英：企業價值破壞　不易復原

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，騰訊(00700)反攻，當然是市場關注焦點，不過這種訪問基本上是牛頭不對馬嘴。可以分析的頂多是價值，傳媒需要的答案卻是價格走勢，兩者雖然有關，但在短時間之內絕對可以背道而馳。尤其是近期市場氣氛差，成交又弱，價格波動的參考性偏低，隨時踏入新年，大家齊齊重新部署的時候，一切又會不同。



情況不一定會改善，更差同樣是大條道理。現在恒指和2017年起步位計仍然高三千幾點，基本面卻大大不如，好友如果要棄守，還可以有頗多空間。對價值有個判斷，只是令持有投資時較為安心，其實和耕種一樣，回報要視乎天氣，即是市場氣氛是否相就。



騰訊現時的價值，即使政策風險稍緩，仍然會和全盛時期打了一個頗大折扣，真正關鍵是遊戲以外的業務發展，要看甚麼時候可以補上。所以要食另一次大茶飯，一來要有耐性，二來亦要信任管理層可以頂住來自抖音等的競爭，並在小程序等取得突破。



假如看淡世界不想投資，那麼當然不要買騰訊。如果還是有興趣持有一些港股的話，騰訊依然是其中一個穩膽，用以搭配一堆高息股，正如足球隊擺九零一陣式一樣。至於美國科技股股災，影響反而有限，當日騰訊落難時納指卻破頂，已經證明過相關性不大。



跌市最怕的是價值破壞，價低和抵買是兩回事，跌死之後未必復原。所以自己不會再買晶片股、手機產業鏈等科技股，亦暫時對網絡廣告這個商業模式有戒心，卻會投向雲計算股，將近兩個交易日的洗倉當成市場情緒主宰，處理有所不同。至於騰訊，頂多是迪士尼走勢翻版，橫行幾年蹉跎歲月，是打了折扣，而不至於價值大幅消失。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士，基金持有騰訊)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

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