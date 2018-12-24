劉嘉晉：雲端服務成發展新趨勢

烏托邦資產管理合夥人劉嘉晉在東方產經「芬Man睇市」專欄表示，2019年全球資訊科技開支預期將達3.8萬億美元，較今年的3.7萬億美元升3.2%。雖然貨幣波動和貿易戰依然影響着資訊科技開支的前景，但是從「擁有」轉移至「服務」的趨勢，會對開支預測有更廣泛的影響。例如更多企業會使用雲端服務，而不去購買自己的伺服器，更傾向使用雲端服務。



隨着企業繼續進行數碼化轉型，讓企業能應對數碼業務講求的快速變化。另外，企業軟件開支預料於明年增長最快，增長率為8.3%。隨着企業更注重提供更好的客戶體驗，軟件即服務(SaaS)正在推動幾乎所有軟件領域的增長，特別是客戶關係管理(CRM)。



至於中國，明年的資訊科技產品及服務開支將達2.8萬億元人民幣，較今年增5.1%。相信未來專注在內地軟件及資訊科技服務發展的公司，如金山軟件(03888)、中國民航信息(00696)及中軟國際(00354)將會直接受惠整體行業增長，而金蝶國際(00268)更是值得關注。



金蝶較早前公布截至今年6月底止中期業績，純利為1.69億元(人民幣‧下同)，按年升59.5%，每股基本盈利5.54仙。期內，營業額為12.7億元，升21.3%，經營溢利1.67億元，升33.4%。ERP業務上半年收入按年升20%，表現強勁，主要由於宏觀經濟增長趨向溫和，刺激市場對企業管理軟件的需求，相信市場對ERP需求會持續復甦，集團作為行業領先者，料可受惠。



預期今年實現約14%按年增長，2019年增長11%，利潤有望保持穩定。集團主要從事開發、製造軟件及相關服務，相信與外圍科網股急挫關連度低。加上內地繼續致力推動人工智能及雲計算等行業發展，政策對集團未來盈利帶來正面幫助。



金蝶雲在營運層面上，將可於明年下半年至2020年上半年達至收支平衡，集團2017至2020年盈利複合年增長率達23%。建議可現價吸納，中線目標價8港元。



烏托邦資產管理合夥人 劉嘉晉(作者為註冊持牌人士)

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