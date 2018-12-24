周樂樂：經濟下行　A股續探底

勝利證券副首席運營官周樂樂在東方產經「專家點評」專欄表示，上周A股一路走低，滬綜指累計下跌2.99%至2,516點，深成指累跌3.8%至7,337點，創業板亦跌3.06%至1,270點。



政策面上，上周聯儲局宣布加息0.25厘，但預期明年加息步伐放緩，聯儲局官員對未來利率預期的點陣圖顯示，2019年底聯邦基金利率的預測中位值為2.875厘，暗示明年將加息兩次。相反，中國加緊疏通信用緊張，特別是民營企業的貸款。



人民銀行上周創設定向中期借貸便利(TMLF)，根據金融機構對小微企業、民營企業貸款增長情況，向其提供長期穩定資金來源。TMLF可使用三年，其利率比MLF利率優惠15個基點，可看作是對支持民營企業的銀行定向降息。



上周中央經濟工作會議召開，本次會議側重穩增長，更加積極的財政政策將以減稅降費為主，預計明年減稅(增值稅為主)降費(社保費率調降為主)累計將超今年總體水平。明年投資調控方向將着力發展製造業投資，基建作為儲備政策。



儘管會議強調構建房地產長效機制、堅持房住不炒和因城施策，但如果明年經濟下行壓力繼續加大，減稅、消費刺激政策等可能也無法快速有效對沖下行壓力，政府將有限度的放開地產調控。結合上周包括珠海、杭州、菏澤等地陸續出現調控放鬆的信號出現，我們預計明年中房地產政策可能出現邊際轉向。坦白說，我們很擔憂這樣的邊際轉向可否防止形成新一輪的居民加槓桿。



改革方面，會議強調要以增強微觀主體活力為重點，推動相關改革走深走實，同時推動由商品和要素流動型開放向規則等制度型開放轉變。包括：國企改革堅持政企分開、政資分開和公平競爭原則，向管資本轉變並推進混改；支援民營企業發展，保護民營企業家人身和財產安全；全面實施准入前國民待遇加負面清單管理制度。



上周A股連續下跌，市場信心嚴重不足，甚至一度傳出減稅降費政策不到位，引致國家金融委罕見在上周五盤中直接出面澄清。市場信心不足時，政府加強及時溝通非常重要。另一方面，政府改革以及政策落實也確實需要加快推動，這樣各項政策落地才能真正提高市場信心。



關於中美貿易戰，市場揣測是否談判中間會犧牲科技發展來達成協議，本次經濟會議已經給出很好的回答，推動製造業高品質發展的核心在於技術獨立，形成強大內地市場的核心在於市場獨立，也是應對中美貿易摩擦的必然選擇。進入年底，市場再次探底，交投清淡，很多行業已跌出安全邊際，而一直堅守的行業也許成為此後數年的投資基礎。



勝利證券副首席運營官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

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