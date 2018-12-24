陳政深：西王特鋼短線具值博率

艾德證券期貨聯席董事陳政深在東方產經「專家點評」專欄表示，港股在12月下旬趨向淡靜，即使美聯儲已給予明確啟示，市場觀望氣氛仍然濃厚。無他，12月為傳統基金放假之時，而今年亦都似乎缺少了粉飾櫥窗的因素，令整體股市未有太大動力，預料此情況仍會持續至下月上旬，即元旦後幾個交易日。



部署上，基於假期眾多，投資者不宜過分重倉，以避免假期間出現突如其來的變數。



目前市況之下，投資者亦宜多加留意出現潛在突破指標的股份。筆者月前曾提及西王特鋼(01266)，惜該股在1.46元的支持位未能企穩，並呈現向下突破之走勢。然而，近日股份卻見有尋底迹象，首先以量度跌幅計，股價由1.53元跌至1.46元，量度跌幅約為1.39元；其次，儘管股價失守了三年上升軌，但1.33至1.36元區域仍有一定支持力；更重要的是，股份MACD出現突破，此對西王而言確有一定指標性價值。



參考其過去一年走勢，每當MACD向上突破，股價距高位均有不俗升幅，平均在兩周內有逾10%回報，這在一個較差的市況下已屬不俗。



基本因素方面，集團早前被大行唱淡，主要憂慮經濟環境放緩，不利鋼材需求；然而，西王早前亦發出盈喜，指原材料價格漲幅平緩，令其利潤空間加大，同時公司亦獲認定為高新技術企業而令所得稅開支減少，這些因素都有助公司未來營運，以及增加短期的抗跌力。



操作上，既然股價下方有多個支持位置，上方有10至20%水位，短線具值博率，可以1.35元為止蝕參考，上望1.5元。



艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份權益)

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