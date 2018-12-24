羅尚沛：明年投資展望　愈來愈唔樂觀

中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛在東方產經「專家點評」專欄表示，G20開完，息又加完，太陽底下無新事，年底悶局基本上屬意料中事。勢估唔到係個市會悶到一個點，唔單止叫買賣兩閒，每日上下波幅同成交量根本就似提早放假收爐。筆者近日與內地幾位炒家談到明年的展望，對方都不約而同耍手擰頭，寧願將手頭現金責在銀行收低息，也不願意拿去博。



他們都擔心明年的中國經濟，不是說經濟數據的上落起伏，而是說整個社會及投資氣氛都是十年來最差，甚至乎差過滬綜指由6,000點高位下跌的時期。當時也見部分心口掛個勇字的投資者積極撈底，但今時今日竟然連半個這樣的投資者也如鳳毛麟角。



中美貿易戰、貨幣政策以及經濟下行壓力，他們都不擔心，最擔心的反為是經濟死氣沉沉，樓市更是有價無市，想套現難過登天，他們只好修心養性，離樓市和股市愈來愈遠。



今年可以用衰鬥衰、累鬥累來形容，全球四大陣營內，美國的特朗普可謂由年頭fit到落年尾，周圍辣起火頭，但美國經濟和美股卻是由頭帶到尾。不過世事無絕對，11月打後美股由高位調整超過20%。



不用深究這是技術調整還是甚麼理由，跌跌不休的美股恐防會走上A股之路，就是有人沽冇人買，直至哀莫大於心死。當Trump factor失效，單靠有佢講無人講的魅力，能否將美股起死回生，恐怕也不會有太多懸念。



中國在過去一年面對貿易戰，招招都係維穩，但係愈維穩就愈跌，愈跌就愈多招，愈多招就愈令人無所適從。距離中美貿易會談達成協議還有兩個月時間，任何意想不到的事情都會發生，加上如果2019年中國真的出現債務危機，A股會是哪種苦況，亦毋須多作預測了。



歐洲的情況也不遑多讓，本來經濟在多年量寬之下已略有起色，但美國一加息就推倒重來，難民潮、英國脫歐、意大利打爛仔交，歐洲再一次進入困局。這一次困局要靠一班民粹政客解圍，看來2019年對於歐洲而言，也不會易過。



反為今年最令人奇怪的是俄羅斯，世界盃完結後，普京彷彿人間蒸發一樣，無論油價在短期內急跌30美元，無論克里米亞事件的再發生，普京彷彿已消失了在國際舞台。俄羅斯經濟肯定已進一步惡化，如果油價繼續跌，以現時沙特和油組的關係，俄羅斯隨時是2019年最不穩定的因素，可能是計特朗普之後，另一個惹火尤物。



中國銀河國際證券業務發展董事 羅尚沛(作者為註冊持牌人士)

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