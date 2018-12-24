陳汝銘：東氣環保業務成亮點

西證證券經紀助理副總裁陳汝銘在東方產經「專家點評」專欄表示，東方電氣(01072)已公布的上半年業績中，實現營業總收入165.42億元人民幣，按年增長7.57%，淨利潤5.14億元人民幣，增長5.81%，基本每股收益0.17元人民幣。



按業務分類，清潔高效能源裝備(包含火電、核電、燃機)營業收入按年下降4.7%；可再生能源裝備(包含水電、風電、太陽能)營業收入增長81.03%，主要是風電產品收入增126.39%帶動；現代服務業(包含工程、貿易、金融、電站服務、物流)營業收入增長22.7%。



電力發展「十三五」規劃確定了包括清潔低碳、綠色發展等的電力發展基本原則，按照非化石能源消費比重達到15%左右的要求，將積極發展水電等新能源的建設。



市場相信，東氣的可再生能源業務增長和海外業務的拓展將成為未來業務亮點。建議投資者可在4.38元附近買入，以4.8元為目標，跌穿4元止蝕。



西證證券經紀助理副總裁 陳汝銘(作者為註冊持牌人士)

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