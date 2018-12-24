時富：本地電訊股可博反彈

時富財富管理部在東方產經「專家點評」專欄表示，市場最近就900MHz/1800MHz頻譜拍賣結果看法負面，香港電訊股受壓，原因是最終頻譜定價高於市場預期，以及中國移動(00941)在頻譜拍賣中競標激進引起市場擔憂。我們認為，拍賣結果總體合理，股價反應過度，我們建議投資者買入香港電訊(06823)，押注反彈。



總體而言，即使香港電訊放棄部分1,800MHz頻譜份額，它依然擁有的1,800MHz頻譜份額依然最高。同時，香港電訊收購900MHz頻段中的20MHz連續塊(雖然收購價格略高於預期)，亦擁有900MHz的最大份額。



監管機構最近宣布計劃，在明年7月開始分三次獨立拍賣3.5GHz頻段的200MHz、3.3GHz頻段的100MHz以及4.9GHz頻段的80MHz。鑑於其龐大基數，我們認為香港電訊在額外融資成本和攤銷成本的盈利影響可能比其他電訊業務更大緩衝。



長線而言，我們仍然喜歡其規模優勢，其EBITDA利潤率約40%，高於和電香港(00215)約26%以及數碼通(00315)的21%，及其高股息收益率約6%，高於和電約2%，及數碼通約4.8%。



此外，在2018年9月，集團開始提高移動服務計劃的收費，以結束價格戰，有利2018年業績。我們建議投資者可於11元或以下買入，目標價13元，止蝕位10元。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

