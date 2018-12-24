【名家筆陣】賴錦權：比特幣宜立法監管

財經專家賴錦權在東方產經「名家筆陣」專欄中表示，區塊鏈技術不斷創新，虛擬貨幣尤其是比特幣基於P2P技術運作，毋須中央管理機構或銀行，交易管理及發行由比特幣網絡統一進行。近年很多良莠不齊的機構進行首次代幣發行(ICO)，發行規模參差，比特幣的總產量最多只能發行2,100萬個，但是很多虛擬貨幣供應量沒有上限。因此，比特幣比起其他虛擬貨幣較有長遠升值潛力空間。



去年12月，美國芝加哥期貨交易所及商品交易所推出比特幣期貨合約。眾所周知，商品有價值才能成為期貨，由於全球投資者踴躍參與比特幣買賣，既然虛擬貨幣是新興投資者的市場，證監會都應該制訂有關監管措施。



比特幣令人又愛又恨！愛的是，它令很多投資者一夜致富；恨的就是，它也令很多人傾家蕩產。其實比特幣在某些國家被視為貨幣，例如大家去日本旅行消費，除了日圓之外，很多商店也接受比特幣作支付，因為日本政府兩年前已經承認虛擬貨幣的合法支付地位。



此外，一些國家的金融危機例如地中海島國塞浦路斯，為了減低國家貨幣貶值對國民的影響，政府鼓勵國民購買比特幣並用作支付交易貨幣，因而在某些情況下，比特幣說不定好過國家貨幣。



任何產品之價格都是由市場需求與供給所決定，最近比特幣價格大幅下滑，未來持續下挫的機會也不小，很多掘礦機已經成為了爛銅爛鐵。比特幣價格暴跌，其他知名度不高的虛擬貨幣，下跌程度更加不敢想像。「上帝要你滅亡，必先讓你瘋狂！」真係重現荷蘭鬱金香事件！不過，如果比特幣忽然需求重現，其價值是否真的是強弩之末？



在現有監管制度下，虛擬貨幣不屬於「證券」或「期貨合約」的定義，投資者未必得到《證券及期貨條例》的保障。



為了保障投資者以及避免比特幣作為清洗黑錢渠道，證監會上個月發表新的監管虛擬貨幣範圍，覆蓋至虛擬資產管理公司、基金分銷商以及交易平台營運者，主因是相關機構可能同時擔任客戶的代理人及主事人，或存在利益衝突，證監會對相關機構施加發牌條件，無論這些虛擬資產是否符合「證券」或「期貨合約」的定義，亦需要向證監會註冊。



政府不斷賣廣告呼籲市民投資比特幣要小心，與其叫市民不要買比特幣，倒不如政府在立法方面加強監管虛擬貨幣以保障投資者，咁就功德無量了！



賴錦權

香港上市公司公司秘書、大學碩士課程兼任講師

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/