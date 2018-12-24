鑫濤：股市大調整 好過泡沫爆破

資深市場人士鑫濤在東方產經「專家點評」專欄表示，上周聯儲局議息並沒有向美國總統特朗普屈服暫停加息，而是一如預期加息0.25厘。可惜，聯儲局成功證明了不受總統干預其獨立性的代價便是股市要大跌。



此代價聯儲局主席鮑威爾肯定是清楚知道，但他並沒有因為擔心股市大跌，因而得罪狂人總統以至被廣大投資者咒罵，他亦不介意成為特朗普眼中的「蠢材」。相信是因為鮑威爾認為現階段美國始終仍然處於良好的經濟勢頭中，故美股可以承受得到聯儲局進一步加息所帶來的跌市。這樣的大跌市對目前美國經濟根本不是一件壞事，反而是健康的。



由此看來，鮑威爾其實並不是狂人總統眼中所認為的蠢材，他甚至可以說是極有智慧的聯儲局主席。



畢竟美股已經過接近十年的大牛市，若暫停加息的話，美股只會延續大牛市的走勢，即會再次大幅抽升。雖然暫停加息可以討好狂人總統及廣大投資者，但是結果卻只會令到金融資產及經濟泡沫繼續擴大，最終更令出現經濟泡沫爆破的機會大增。



世上畢竟沒有只升不跌的股市，所以一旦金融資產及經濟泡沫突然爆破，屆時美股的下跌速度肯定是會較目前的跌市更為恐怖，而且屆時的恐怖跌市，只可用失控兩字來形容。對廣大投資者的傷害亦是最大，並且會導致聯儲局被視為製造泡沫爆破的元兇，相信最終飽威爾只會被視為千古罪人。



故此，從另一個角度來看，即不論鮑威爾怎樣做，他早晚也會被人咒罵，可是目前所做的只是繼續加息，被人咒罵的力度卻肯定是最小。目前股市在泡沫爆破前所出現的大跌市調整浪，其實亦是最為健康，最為容易止跌回升的。



由於狂人總統是用美股表現來衡量自己的政績，他一定不會願意看見美股進一步大跌。上周納指自今年高位計已跌逾兩成，正式陷入了技術性熊市，有理由相信特朗普會會想盡辦法令到美股擺脫目前已進入技術熊市的惡劣走勢。換言之，即是設法令美股自目前的低位合理地止跌回升。



在筆者看來，最佳的方法是狂人總統或「意外地」令到中美貿易戰所設下的90日休戰期的死線「提前」，並成功達成協議。因而現階段追沽美股，風險其實不少，本周要小心在市場一片看淡聲中，或因狂人總統來個出其不意的干預而成功止跌回升。

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