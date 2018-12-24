大健：投行收禮抽獎要講技巧

財經分析家大健於東方產經專欄「中環Hot Talk」表示，今晚係平安夜，先祝各位聖誕快樂﹗若果今日港股真的「快落」，請不要入我數，因為在近期眾多不利消息下，港股都是易跌難升。多講一句，我對來年股市和樓市的看法也非常「落」觀。



來到聖誕節前後，雖然說是收爐季節，但其實也有些事會令你非常忙。若果是秘書們，相信早些時間你在忙送禮，不但要為老闆和他的手下們搜羅適合的聖誕禮品給客戶，又要安排運送等瑣碎事宜。



到了近期，秘書們又變成忙着收禮，因為禮不是別人送來你就可以收，投行為防觸及賄賂嫌疑，一般都有指引說價值超過某個金額的禮是絕不能收，同事們收到客人送來的禮品自然要先查價格，這個工作自然落到秘書們身上。



另外，聖誕節過後可說是Annual Dinner高峰期展開，說到Annual Dinner我最怕幸運地被抽中獎。雖然是抽獎，但始終是由客戶送出，自然不收為妙。有些主辦單位好識做，說明抽獎環節無我份，但有些客戶更加識做，我幾可肯定自己會中獎。為令大家好落台，我一般會即時拿出來再抽，為求大家開心，利用群眾壓力幫我脫身。



大健

中環金融人，職務涉獵多個層面，亦是科技顧問公司始創人。

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