東方日報B2：凱滙11日賣千二伙　套147億做吸金王

發展商年底前衝刺式開盤，淡市下連環掀起搶購潮。信和置業(00083)等合作的觀塘凱滙第二期，周日(23日)開售的338伙接近售罄，連同首期兩輪銷售，整個項目兩期短短11天內速售約1,205伙，套現逾147億元，後來居上成為今年新盤吸金王。發展商即晚加推，包括折實售價逾668萬元的入場版一房戶。



綜合一手銷售資訊網等資料，僅五個樓盤今年售樓金額突破百億元。會德豐地產的將軍澳日出康城MALIBU，之前是年內售樓量及套現最多樓盤，暫售約1,560伙，銷售額約145億元。凱滙打破銷售金額最多的紀錄，亦成新例後套現最快速新盤。



承接凱滙第一期熱銷佳績，信置無懼佳節氣氛轉濃，全新一期首兩張價單的單位周日正式發售。發展商於早上九時開始安排買家到場報到，大批抽得首250個籌號的買家，一早已於售樓處外商場排隊登記，氣氛熱鬧。



對於樓盤銷情理想，該集團副主席黃永光對銷售成績感到十分高興及滿意，並感謝買家對項目的支持，銷情亦反映出市場對市區項目需求殷切，同時可見買家對香港樓市前景充滿信心。



該公司營業部聯席董事田兆源透露，有不少準買家特意取消旅遊到場揀樓，有5組買家大手購入兩伙，其中有買家連購兩個三房單位。經過3輪銷售，有一組家庭客一再「添食」，合共動用3個不同名義，累積買入6個單位，為目前最大手的個案。



他又補充，周日進行的銷售，約八成買家為用家，繼早前錄得近百歲婆婆入市後，繼續吸引不少長者買家。資料顯示，周日發售單位的價單市值約51.7億元，折實平均呎價約1.84萬元，首度推出開放式廚房一房戶，折實入場費由682.18萬元起。日前截止接受認購錄近3,300張入票登記，超額約8.8倍。



中原地產九龍董事劉瑛琳稱，該公司周日買家出席率約七成，大部分為用家，有之前兩輪銷售已入市的買家因喜歡區內完善配套，再有家庭成員增購單位。美聯物業住宅部行政總裁布少明亦稱，該行周日客戶出席率達八成，投資客比例較上次銷售上升，至三成半。



事實上，項目兩期共提供1,999伙，個多星期已售六成單位，發展商周日晚上加推二期全新第3號價單，提供108伙。首度推出全盤面積最細一房戶，最低售價為5座7樓B室，實用面積333方呎，折實售價668.35萬元，是項目暫時推售單位入場費最低，折合呎價20,071元。



至於該批加推單位折實平均呎價19,838元，屬各批推出單位中最高，當中3座36樓G室一房戶，實用面積380方呎，折實售價830.05萬元，呎價21,843元，創項目最高紀錄。發展商強調，是次僅輕微提價1至3%，售價反映加推單位在較高樓層及可享更佳景觀等。市場估計樓盤最快本周進行新一輪銷售。



回顧今年普遍大型發展商均錄理想售樓業績，六大公司已共售出近一萬伙住宅單位，賣樓金額達1,500億元，以「月月有樓賣」的新鴻基地產（00016）佔約500億元最多。信置年內售樓量亦急升至近1,300伙，金額逾150億元。

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