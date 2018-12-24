【市前重點睇】美匯再闖97關　圓匯企111.1

●美匯指數企96.911，港匯低見7.834，離岸人民幣(CNH)低見6.9229，圓匯企111.1，歐元回落至1.137，英鎊跌至1.264。金價回至1,256美元。布油企53.78美元，紐油低見45.42美元。道指期貨跌近百點。



●傳特朗普討論過要撤換聯儲局主席，美國財政部長姆紐欽：總統從未建議解僱鮑威爾。 https://bit.ly/2QLut85



●姆紐欽︰與美銀、花旗及高盛等6間銀行的行政總裁通電話，對方均確認有充足流動性。



-姆紐欽周一(24日)將與聯儲局、美國證券交易委員會(SEC)，商品期貨交易委員會(CFTC) ，美國貨幣監理署(OCC)，聯邦存款保險公司(FDIC)召開會談，「討論協調行動以確保正常市場運行」。



●美國政府部分機構上周六(22日)開始關閉，閉門可能持續到2019年1月份，因為特朗普政府與民主黨人在美墨邊境牆撥款問題上的談判仍然僵持不下。 https://bit.ly/2Lwh91M



●紐約聯儲銀行行長威廉斯表示，聯儲局預期進一步加息是基於對經濟前景展望，不是一個承諾。



-標準普爾將2019年聯儲局加息次數預估從3次降至兩次。



●白宮貿易顧問納瓦羅認為，很難90天內與中國達成貿易協議，除非中國準備全面改革。注意到中國最近放棄公開宣傳「中國製造2025」，但美國及日本沒有人真的相信。



-中國商務部公告稱，12月21日中美雙方進行副部級通話，再次就彼此共同關心的貿易平衡、加強知識產權保護等問題深入交換意見，取得新的進展。



-中國商務部外貿司副司長宋先茂預計，今年中國進口額將突破2萬億美元，有望創歷史新高；明年將採取多項措施進一步擴大進口。



●華為輪值董事長對國際媒體稱：美國拿甚麼證明華為不安全？



●道指、納指上周雙雙創逾10年最大周跌幅，納指上周五(21日)率先進入熊市，為2008年來首次。道指上周五收報22,445點，跌414點或1.81%，連跌3日；標指收報2,416點，跌50點或2.06%；納指收報6,333點，跌195點或2.99%。 https://bit.ly/2PXzWDM



●港股ADR指數按比例計算，上周五收報25,426點，跌327點。 https://bit.ly/2T4kvvp



●美國10年期國債孳息率上周五跌1.64個點子，報2.7902厘。



●市場消息透露，最少有近10家新經濟及生科公司已經或計劃轉到美國上市。



●美國上季GDP向下修訂至3.4%，耐用品訂單遜預期。 https://bit.ly/2EJFmjU



●英國富時100指數上周五收報6,721點，升9點或0.14%；法國CAC指數收報4,694點，升1點或0.04%；德國DAX指數收報10,633點，升22點或0.21%。 https://bit.ly/2PUB1MA



●紐約2月期油上周五收報每桶45.59美元，跌0.29美元或0.63%，全周計累跌11%，創2016年1月以來最大單周跌幅，並創2017年7月12日以來收市新低。布蘭特2月期油收報每桶53.82美元，跌53美仙或0.98%。 https://bit.ly/2V4MEnR



-石油輸出國組織(OPEC)主席Suhail Al Mazroeui表示，從2019年1月份起，OPEC成員國將削減每日80萬桶的原油產量，OPEC同盟將減產每日40萬桶，原油供應過剩局面料在2019年第1季度結束。



●紐約2月期金上周五收報每安士1,262.7美元，跌5.2美元或0.4%。 https://bit.ly/2LxnBp3



●中央經濟工作會議承諾明年加大刺激力度，2019年將推動「更大規模減稅、更明顯降費」；貨幣政策方面棄用「中性」一詞，稱「穩健的貨幣政策要鬆緊適度」，釋放出進一步寬鬆的信號。



●中國外商投資法草案周日(23日)提請全國人大常委會審議，擬確立外商投資促進、保護和管理所必需的相應制度。



●新股趕在年末上市，據《東網》統計，截至上周五，12月合共17隻新股首掛，按月增加7成，按年亦增6.25%。



-市場消息透露，內地人工智能技術公司「小i機器人」計劃明年來港上市。



●12月恒生指數盤中高位與低位相差約1,947點，為2008年金融海嘯之後「最Chok」。 https://bit.ly/2rTrV9o



●聖誕節假期，日本、歐洲市場休市，港股通北向休市，美國市場將提前收市。



─ ─ ─ ─ ─ ─

其他精彩新聞：凱滙11日賣千二伙 套147億做吸金王

https://bit.ly/2SjyVYr



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

