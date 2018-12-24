華為危機︰英國撤出一項30億美元的緊急服務網絡

英國電訊(BT Group)進一步將華為一項價值30億美元的設備，從其通信網絡核心結構中剔除。外媒引述英國政府發言人表示，很滿意緊急系統基礎設施不會引起安全問題。



BT旗下英國移動運營商Everything Everywhere(EE)的整個系統均採用華為設備，BT表示，完全取代網絡核心部分的華為部件將需時4年。最新這項工作延伸至EE為英國建設的緊急服務網絡(ESN)。



華為發言人表示，華為與BT合作了15年，並且BT長期以來一直採用對不同網絡層級使用不同供應商的策略。



據報，BT稱華為仍是重要的設備供應商。最近BT的EE、長和的3英國和Vodafone已測試了華為的5G設備。



上周五，有報道引述華為和西班牙電訊(Telefonica)的英國運營商O2發言人稱，幾周前，兩公司簽署了在倫敦200個地點測試設備的合同。這意味合同簽署於孟晚舟被捕事件發生之前。測試結束後不一定會簽署供應合同。





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