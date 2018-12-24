神舟樂園訂戰略合作協議　另遭提清盤呈請

神舟樂園(00692)公布，與中航文化於10月16日達成戰略合作協議，有效期為3年，自2018年10月1日起至2021年9月30日止。



雙方擬合作開發航空航天樂園大型航空常設展會、定期舉辦航空嘉年華、建設武漢航空航天樂園及航空博物館；拍攝中國航空題材類科幻電影及合作製作中國航空主題類動漫；開發5D技術模擬飛行設備並實現網絡化航空電子競技；建設百家航模飛行會並利用航空航天樂園場地舉辦「XX杯世界航模錦標賽」。



公司認為，雙方合作利用航空航天樂園項目的地理優勢，在珠海毗鄰區域建設大型航空常設展會，有助於擴大珠海航展的接待能力，也可以通過區域規模優勢提高珠海國際航展的國際地位。



另外，張通作為呈請人，呈請香港高等法院對公司進行清盤，原因為公司被視為資不抵債及無法支付其債務。呈請將於2019年2月13日上午9時30分於高等法院聆訊。公司正尋求法律意見，並將於適當時候另行刊發公布。



公司自2017年7月17日起停牌，並將續停牌至另行通知為止。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

