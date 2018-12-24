【即市分析】好淡皆難做　輕倉過佳節...

東方產經專欄作家Handsome哥：上周美國聯儲局一如預期加息，惟會後言論唔夠「鴿派」，環球金融市場震盪再現。不過，周五(21日)市場突然傳出內地監管機構恢復審批網絡遊戲消息，加上騰訊(00700)股價急彈領漲大市。可惜周末又傳來特朗普擬炒鮑威爾，睇嚟年尾好友可以收兵，呢幾日大市唔跌已經好好，好難再衝幾多上去做年結！



展望本周僅有兩個半交易日，加上港股通明起暫停至1月2日才復常，料港股交投會再明顯轉靜。中央經濟工作會議消息冇特別，市場早前對此已有一定預期，就睇特朗普擬炒鮑威爾的消息如何發酵。



走勢方面，恒指近期主要在25,300至26,580點窄幅波動，現時無論做好做淡均難做，況且今年市況咁差，無心戀戰亦好正常。還是輕倉過佳節，無謂喺呢個環境增加心理負擔，反正依家周街平貨，待明年初大市有較明顯方向未落注都未遲。

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