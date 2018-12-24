A股快報：金融股偏軟　醫療器械股向好

滬綜指低開9點或0.38%，報2,506點；深成指低開22點或0.3%，報7,315點；滬深300指低開13點或0.46%，報3,015點；創業板指低開3點或0.24%，報1,267點。



板塊方面，陶瓷及摩托車股跌逾1%；酒店旅遊、金融、水泥、家電及次新股分別跌0.4%至0.7%。至於醫療器械股升0.25%；農林牧漁及有色金屬股向好。



中航電子升0.44%，申萬宏源研究給予其「跑贏大市」的初始評級。



華新水泥持平，信達證券給予其「增持」的初始評級。



中國核電升0.38%，其控股投資的江蘇核電4號機組於上周六(22日)具備商運條件。



山東黃金升1.18%，其子公司擬引進工銀投資現金增資10億元人民幣(下同)，實施債轉股。



興業銀行跌0.4%，公司擬出資100億元設立興銀金融資產投資有限公司。



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