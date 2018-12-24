中國經濟︰專家指寬鬆及改革信號愈更明確

中共中央經濟工作會議上周五於北京閉幕後發布聲明稱，2019年將推動「更大規模減稅、更明顯降費」；與此同時，「穩健的貨幣政策要鬆緊適度」。



天風證券首席固定收益分析師孫彬彬指出，本次會議對經濟形勢的表述極不尋常，「百年未有之大變局」措辭罕見，貨幣寬鬆空間至少10年罕見，未來還會有多次降準的可能性。



瑞銀駐香港的中國經濟研究主管汪濤表示，決策者們認為中國經濟面臨更大的下行壓力和更富挑戰的外部環境。對此，會議發出了愈來愈明確的寬鬆信號，並表示希望加大力度推動改革，支撐私營部門。



經濟學家們預計，人行將提供支持，包括再度下調主要銀行的存款準備金率200個基點，但大部分經濟學家目前並不預計基準1年期貸款利率會下調。



麥格理證券中國經濟研究主管胡偉俊表示，宏觀政策重點已從降低長期風險轉向提高短期需求。



此外，中國還將推動出口市場多元化，削減進口環節制度性成本。聲明雖然未提及「中國製造2025」戰略，但「推動製造業高質量發展」被列為了7項重點工作任務中的第1項，替代了去年位於第1位的「深化供給側結構性改革」。聲明還表示，要「堅定不移」建設製造強國，增強製造業技術創新能力。



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