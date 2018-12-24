【即市分析】2019年3個理由揸騰訊…

騰訊控股(00700)佔恒生指數的比重達一成。基本上，能控制騰訊，就能大致左右到港股方向。就如去年(2017年)底騰訊股價由360元水平抽到上今年首季高位476.6元，期間恒指急升逾5,000點見歷史高位33,484點。



其後騰訊股價由高位回落至10月低位見251.4元，恒指一度低見24,541點。所以話，得騰訊者，得港股，此言非虛！



新年將至，要部署港股，當然不少得對騰訊的走勢評估。初步看，還是有理由揸騰訊過年。



首先，中央明確要全力穩經濟，除了一系列減稅降費措施之外，在極端時候能穩定股市，其中一個直接手段，當然是打騰訊主意，發放有利科網業的新政策消息，提振其股價表現。反正內地科網行業政策，完全掌握在內地當局手中，騰訊主營內地市場，受外圍不穩定因素影響有限。



其次是，環顧整個金融市場，首季焦點盡在中美貿易談判，可至今大家都不寄厚望，因雙方角力結果難料。當然，若大戶要乘機質低大市，騰訊必然係領頭跌。可最近關於網遊審批的政策消息，似乎顯示復批有所進展，班淡友要做淡，會唔會有所顧忌？



此外，去年騰訊的南非大股東已承諾3年內不再減持，照計沽空活動會收斂。當然，以目前的經濟及金融市場形勢，暫亦未見有條件大升。這樣，就維持上落市的話，揸騰訊亦冇咩唔妥。



最後，如今內地將解救民企看待成頭等大事，又強調要保障民企老闆人身安全，這可以說是前所未有的，皆因當前民營經濟的生死，關係到整體經濟會否硬着陸。再者，要令銀行願意借多啲錢畀民企，支持實體經濟發展，龍頭民企就更不能出亂子。如是者，期望騰訊股價可以去到所謂的「合理」估值，落番180元畀大家上車，唔係完全冇可能，但顯然係內地當局所不能容忍的。



如是者，筆者仍傾向在制訂2019年港股組合時，少不得騰訊的一份，且在減少手持個股數目好控制風險的情況下，騰訊比例還會佔較大比重。反正跌落去，就等見心儀「合理」價加注，除非對由中國前景零信心，否則以騰訊的獨特優勢，長線有買貴冇買錯。當然，明年上海真的成立科創板的話，騰訊會否伺機回歸，亦值得關注。

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