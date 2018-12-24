新股專輯：君實生物掛牌炒高逾兩成

新股君實生物(01877)首日掛牌股價做好，高見24.7港元，較招股價19.38元高27.4%，每手(1,000股)帳面賺5,320元；暫回落至23.5元水平，仍較招股價高逾2成，暫時成交近4億元。



集團執行董事、行政總裁兼總經理李寧表示，首隻新藥已獲藥監管的批准，並準備生產，料2019年能滿足1.5萬名病人的需求，而當明年底至2020年初的新生產線投入，產能可提升多至8倍。



他指出，現時有3種創新藥待發行，2019年會在美國申請進行臨床研究又透露。未來3至5年內，未有考慮再集資。他又指，來港上市是基於本港作為國際金融中心，能吸納國際投資者，加入香港的資本平台有助獲得全球認可。現時亦無計劃由內地「新三板」退市。



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