李小加：明年新股市場具挑戰

香港交易所(00388)行政總裁李小加在平安夜(24日)出席上市儀式後表示，多年來，在他的印象中，沒有新股在平安夜當天上市，反映今年是香港新股市場的「大年」。



他又指，近期北美等市場出現熊市跡象，二級市場轉差，一級市場亦然。明年全球市場充滿挑戰，具體視乎二級市場情況。



他透露，該所明年2月底將公布的3年戰略計劃，會集中與不同資產類別的規劃、加強與內地及全球市場互聯互通，及科技發展等。金融科技對市場有重要影響，香港亦要在潮流前端。



就早前其網誌披露正研究如何進一步改革和完善新股發行機制，他表示，實際規劃需要時間研究，預計在戰略計劃公布時會有更清晰路線圖。至於香港證監會早前建議聯交所檢討新股發行機制，不代表監管機構對交易所表現有不滿，只是提醒該所的責任大。



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