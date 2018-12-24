中國經濟︰外資撤離中國債市？四張圖揭示2019年轉機

國務院金融委上周稱，中國資本市場已具備長期投資價值，改革面臨有利時機，要積極培育中長期投資者，暢通各類資管產品規範進入資本市場的渠道。



外媒報道，2018年第4度以來人民幣和中美利差影響下，境外機構投資中國債市的熱情有所降溫；但包括匯率、人民幣債券納入國際指數、經濟基本面、預期採取寬鬆的貨幣政策，及通脹受抑制等多項因素，都將支撐外資機構重返境內債市。



【貶值預期消退】

人民幣下半年一度跌至7元大關前，中國央行陸續重啟一系列逆周期調控措施，外匯佔款數據也指向央行利用外匯存底進行了匯率維穩。諸多指標顯示，當前人民幣匯率預期趨於穩定，貶值預期消散。



以美元兌人民幣離岸價(USD/CNH)1個月期風險逆轉期指標來看，11月以來持續大幅下降，本月以來中美元首會晤之後，該指標目前已降至0附近，體現期權市場買入美元看漲期權押注於人民幣大幅貶值的交易溢價已經下降，市場對人民幣匯率的看法趨於中性。



施洛德投資管理公司駐新加坡固定收益主管Manu George相信，短期來看人民幣不會出現大幅的貶值，短期看好中國國債。



【增持量看漲】

人民幣債券有望從明年4月份開始分步納入彭博巴克萊全球綜合指數(BBGA)，此外據媒體報道，富時羅素正與相關部門就將中國債市納入其指數的問題進行溝通。這些都被分析人士視作支撐外資流入在岸債市的重要舉措。



據摩根士丹利預期，考慮2019年人民幣計價債券將被納入受到廣泛追蹤的債券指數，或吸引約800億美元資金，約合5500億元人民幣。



招商證券報告估計明年4月開始被動跟蹤BBGA的境外機構月均將增持400億元人民幣利率債，而境外央行類機構也仍將繼續加大人民幣資產配置，這一部分資金月均預計也在百億元規模。



【經濟弱支撐債市】

中國下半年來已經落地了多輪刺激政策，暫未見明顯成效，11月份工業增加值和零售等數據均放緩，零售更錄得2003年以來最差表現，僅投資略有回升，且中美貿易摩擦的實質性影響將更多在明年體現，明年上半年經濟面對的下行壓力將尤為嚴峻。彭博調查預期2019年首季GDP料按年增長6.3%，2季度增幅可能進一步降至6.2%。



中國監管層仍在積極行動，包括創設定向中期借貸便利(TMLF)變相降息等加大貨幣政策支3持力度，稅務總局也表態將研究推出新一輪更大規模、實質性減稅措施。



【絕對收益仍高】

2018年10月和11月以來，外資連續淨賣出中國債券，不斷收窄甚至倒掛的中美利差和人民幣匯率的不確定性是主要原因；中美10年國債利差在11月初曾觸及8年低點，但隨着聯儲局2019年加息進程放緩，目前利差重新走擴至約51個基點，接近3個月高位。而對比美國、日本和德國等其他發達經濟體國債絕對收益，中國10年期國債利率以超越3.3%的水位排名居首，絕對收益仍高。



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