【M18推薦】信達生物強勢畢呈

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：內地藥物帶量採購中標價大降的消息，拖累近期醫藥股捱沽，惟今早(周一)逆市向好，藍籌股中國生物製藥(01177)及石藥集團(01093)分別彈0.1%及1.4%，而有隻半新股信達生物(01801)更在大成交下飆高，即市曾升逾5%高見22.05元，現仍升3.3%報21.65元，值得望多兩眼。



信達生物上市後持續有新進展公布，集團繼早前指第二個獲得NMPA受理的新藥上市申請，近日再公布獲美企授權商業化三款標靶產品，消息帶動股價連日炒上。



該股自上月底掛牌以來反覆向上，本月初更曾創出24.35元的上市新高，較招股價13.98元高74%，現價亦高水逾54%，相對近期持續弱勢的同業，股價強勢畢呈，且對上無乜蟹貨，升勢亦有成交配合，料整固後有力再試高位，但該股始終累升已多，只宜小注為宜，若跌穿20元止蝕離場。

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