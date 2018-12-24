【瑞通推介】騰訊考驗310元支持　相關輪證剖析

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者擔心美國政府部分部門關閉和全球經濟增長放緩，美股上周五(21日)先升後回軟。累計全周表現，跌幅是2008年金融危機以來最差。道指上周五最多升近400點，至中後段轉勢受壓，全日收報22,445點，跌414點或1.81%，連跌3日，全周累跌6.87%。



上周五升逾百點的恒指，周一(24日)一度跟隨美股調整約300點，重回25,500點樓下整固。臨近聖誕及新年假期，交投轉靜，短期料先徘徊在25,000至26,000點水平內。資金流向方面，其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入近1,700萬港元，至於淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾720萬元，反映投資者對後市升跌存有分歧。



內媒引述一內地官員指，首批線上遊戲已完成審批，很快便會發放許可證，大行普遍視之為行業正面消息。另有報道指，騰訊控股旗下手遊《絕地求生》在海外已有逾2億玩家。該股上周五急升4.5%，收復315元，但在外圍科技股偏軟下，周一最多回調逾2%，一度失守310元，即市留意能否企穩10天線(309.5元)。其好倉上周五錄逾4,800萬元資金淨流出，其淡倉同日淨流入近5,300萬元。



國際油價近期大幅調整，紐約期油上周五收報每桶45.59美元，跌0.63%，全周計累跌11%，創近3年最大單周跌幅。中國石油亦跟隨國際油價走勢而轉弱，連日創52周低，繼上周五跌逾1%，周一曾再跌逾1%，低見4.82元。股份暫時連跌7個交易日，累挫1成，14日RSI已處27的超賣區水平，後市觀望出現技術性反彈的機會。逾140萬元在上周五淨流入該股好倉，5日累計淨流入逾480萬元。



小米集團於12月24日發表小米Play新機，股份上周五升近4.6%，以全日高位13.68元收市。不過周一早段顯著受壓，回調約4%，跌穿10天線和50天線，下試13元支持。上周五有逾170萬元資金淨流入其好倉，5日累計淨流入逾540萬元。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中年期購證(15767)，行使價27,300點，2019年6月到期，實際槓桿8.9倍。輕微價外、中短期沽證(15770)，行使價24,000點，2019年5月到期，實際槓桿8倍。



騰訊輕微價外、中年期購證(13347)，行使價330元，2019年7月到期，實際槓桿6倍。輕微價外、中短期沽證(16835)，行使價288.6元，2019年5月到期，實際槓桿5.6倍。



中石油價外、中短期購證(28629)，行使價5.88元，2019年3月到期，實際槓桿10.8倍。價內、中短期沽證(12450)，行使價5.88元，2019年4月到期，實際槓桿3.6倍。



小米輕微價外、中短期購證(13377)，行使價14.68元，2019年6月到期，實際槓桿4.7倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(69855)，收回價25,010點，槓桿比率39.2倍。熊證(59494)，收回價：26,190點，槓桿比率29.3倍。



騰訊牛證(62245)，收回價295.1元，槓桿比率14.8倍。熊證(60995)，收回價329.9元，槓桿比率12.7倍。



中石油牛證(58301)，收回價4.65元，槓桿比率9.7倍。



免責聲明：瑞通認股證牛熊證銷售部。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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