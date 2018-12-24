【高盛推介】恒指牛熊證精選

高盛(亞洲)有限責任公司：受美國聯邦政府局部停擺及美國下修第3季GDP等消息影響，美股上周五(21日)下跌，當中道指波幅超過850點。恒指上周五升129點，周一(24日)則跟隨外圍下跌。



觀察上周五恒指牛熊證資金流向，可見資金繼續傾向部署牛證及沽出熊證，但對比上周四(20日)之下，則見流入及流出的資金較少。當中牛證錄得約950萬港元資金流入，而熊證則錄得約1,450萬元資金流出。



由於港股周一只有半日市，以及周二及周三(25及26日)的聖誕節假期休市。因為投資者如計劃部署牛熊證，及欲減少付出時間值，可留意較遠收回距離的產品。



牛證方面，投資者可留意收回價在25,050至25,150點附近的產品。當中可留意恒指牛證(57451)及牛證(60721)。牛證57451，收回價25,158點，行使價25,058點，換股比率10,000，槓桿比率65.3倍。牛證60721，收回價25,058點，行使價24,958點，換股比率10,000，槓桿比率53.1倍。



而較遠收回價的選擇則可留意牛證(67493)及牛證(66057)。皆為相同收回價牛證中槓桿最高的選擇。牛證67493，收回價24,958點，行使價24,858點，換股比率10,000，槓桿比率43.9倍。牛證66057，收回價24,858點，行使價24,758點，換股比率10,000，槓桿比率38.0倍。



熊證方面，較貼價的選擇可留意低街貨的熊證(58797)，收回價26,158點，行使價26,258點，換股比率10,000，槓桿比率31.1倍。以及可留意周一新上市，收回價稍遠一點的熊證(58860)，收回價26,208點，行使價26,308點，換股比率10,000，槓桿比率28.6倍，皆為相同收回價熊證中槓桿最高的選擇。



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