港股格局：李偉傑建議小注吸納滙豐

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑認為，港股周一(24日)跟隨隔美股「聖誕快落」，預期由於只有半日市，波動不會太大，恒指短線於25,400水平爭持。



他指出，美股近期持續弱勢，料跌幅將較亞洲區或其他新興市場深。他預期假期過後股市或出現「粉飾櫥窗」活動，或帶動恒指衝上26,000至26,500點。



地產股方面，香港低息環境持續，個別新盤熱銷，令樓價急跌的預期得以紓緩，加上早前合和實業(00054)提出私有化，地產股估值有望提高，預期板塊短線可吸引資金泊岸，惟炒作空間不多。



另外，美國明年加息預期降溫，美國10年期債息回軟，加上香港早前未有跟隨美國加息，推動資金紛紛追入高息股。其中滙豐控股(00005)受惠高股息率，仍有一定吸引力，建議投資者在63至64元水平小注吸納。



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