國務院調整706項商品進口稅率　94項不再徵收出口關稅

國務院關稅稅則委員會發布關於2019年進出口暫定稅率等調整方案的通知。自2019年1月1日起，對706項商品實施進口暫定稅率。



自2019年7月1日起，取消14項信息技術產品進口暫定稅率，同時縮小1項進口暫定稅率適用範圍；繼續對小麥等8類商品實施關稅配額管理，稅率不變。其中，對尿素、複合肥、磷酸氫銨3種化肥的關稅配額稅率繼續實施1%的進口暫定稅率。繼續對配額外進口的一定數量棉花實施滑準稅，並進行適當調整。



自2019年1月1日起，對中國與新西蘭、秘魯、哥斯達黎加、瑞士、冰島、南韓、澳洲、格魯吉亞以及亞太貿易協定國家的協定稅率進一步降低。



對《中華人民共和國加入世界貿易組織關稅減讓表修正案》附表所列信息技術產品最惠國稅率自2019年7月1日起實施第4次降稅。



另外，為適應出口管理制度的改革需要，促進能源資源產業的結構調整、提質增效，自2019年1月1日起，對化肥、磷灰石、鐵礦砂、礦渣、煤焦油、木漿等94項商品不再徵收出口關稅。



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