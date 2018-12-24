人民幣Hibor：隔夜息1.84厘　CNH企6.90

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息升至1.84厘，1星期拆息為2.95厘，2星期至6個月拆息報3.37至3.74厘，而12個月拆息升至3.89933厘。



24/12/2018

隔夜 1.84667厘

1星期 2.95352厘

2星期 3.37200厘

1個月 3.57603厘

2個月 3.57900厘

3個月 3.59167厘

6個月 3.74767厘

12個月 3.89933厘



21/12/2018

隔夜 1.62567厘

1星期 2.49533厘

2星期 2.79567厘

1個月 3.06000厘

2個月 3.25067厘

3個月 3.42833厘

6個月 3.57067厘

12個月 3.82933厘



亞洲市，離岸人民幣(CNH)兌每美元於6.8998至6.9229上落，最新報6.9026。在岸人民幣(CNY)亦於6.8969至6.9120上落，最新報6.8991。



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