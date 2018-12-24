人民幣Hibor：隔夜息1.84厘 CNH企6.90
2018年12月24日 11:33
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中港台經濟
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息升至1.84厘，1星期拆息為2.95厘，2星期至6個月拆息報3.37至3.74厘，而12個月拆息升至3.89933厘。
24/12/2018
隔夜 1.84667厘
1星期 2.95352厘
2星期 3.37200厘
1個月 3.57603厘
2個月 3.57900厘
3個月 3.59167厘
6個月 3.74767厘
12個月 3.89933厘
21/12/2018
隔夜 1.62567厘
1星期 2.49533厘
2星期 2.79567厘
1個月 3.06000厘
2個月 3.25067厘
3個月 3.42833厘
6個月 3.57067厘
12個月 3.82933厘
亞洲市，離岸人民幣(CNH)兌每美元於6.8998至6.9229上落，最新報6.9026。在岸人民幣(CNY)亦於6.8969至6.9120上落，最新報6.8991。
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