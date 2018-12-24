【fb直播】林嘉麒陪你直擊平安夜港股收市！

聖誕假期前港股得半日市，買賣兩閒，指數升唔起，跌亦唔跌得多，低位回穩博入場，假期後點部署？



人哋話，聖誕鐘買滙豐(00005)，睇嚟今年無乜料到，不過，眼見騰訊(00700)高位回吐，反而仲值博？



中央經濟工作會議提到貨幣政策，唔用「中性」一詞，反而話「穩健的貨幣政策要鬆緊適度」，內銀跑出，係時候入手？



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