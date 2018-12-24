【市後重點睇】美匯回至96.7　金價升至1263美元

●美匯指數回至96.7水平，港匯企7.830，離岸人民幣(CNH)高見6.899，在岸人民幣(CNY)升至6.898，圓匯企111.1，歐元升至1.138，英鎊高見1.268。金價升至1,263美元。布油重上54美元，紐油升穿46美元。道指期貨升逾百點。



●港股平安夜半日市，恒生指數一度跌331點低見25,421點，收市跌102點或0.4%，報25,651點，主板成交逾346億港元。國企指數跌38點或0.38%，報10,062點。 https://bit.ly/2ShL0h3

-中國聖牧漲逾兩成，公司向蒙牛出售有機乳製品業務51%權益。 https://bit.ly/2LAlPDy

-力寶華潤復牌炒高7%後回順，收市升1.8%。 https://bit.ly/2V9VWii



●【即市分析】

-2019年3個理由揸騰訊… https://bit.ly/2V0n1EG

-交投偏靜吼港交所Put。 https://bit.ly/2BDybpX

-好淡皆難做，輕倉過佳節... https://bit.ly/2T958BX



●新股專輯：

-君實生物掛牌炒高逾兩成。 https://bit.ly/2RiNhuU

-卓越教育定價2.4元，人人有份。 https://bit.ly/2QKikjX



●A股快報：生物製藥股領漲，金融及房產股偏軟。 https://bit.ly/2RlEd8V



●亞洲股市：韓股中段偏軟，澳股做好。 https://bit.ly/2GPRoef



●華為危機：英國撤出一項30億美元的緊急服務網絡。 https://bit.ly/2QP6Jjs



●中國商務部︰明年採多項措施進一步擴大進口。 https://bit.ly/2s16svj

-國務院調整706項商品明年進口稅率，94項商品不再徵收出口關稅。http://bit.ly/2EIotGQ



●中國經濟︰外資撤離中國債市？4張圖揭示2019年轉機。 https://bit.ly/2GPTPgT



●中國經濟：專家指寬鬆及改革信號愈更明確。 https://bit.ly/2V9oIzF



●中國社科院發布2019年《經濟藍皮書》，根據中國宏觀經濟季度模型預測，2019年中國國內生產總值(GDP)增長率為6.3%。



●香港交易所行政總裁李小加：明年新股市場具挑戰。 https://bit.ly/2V5FEHg



●人行逆回購200億元人民幣，淨回籠1,400億元人民幣。 https://bit.ly/2BGJMEH

-人民幣中間價跌181點子。 https://bit.ly/2QMznBL

-人民幣Shibor：隔夜息跌至2.31厘。 https://bit.ly/2RaVkdr



●港元拆息︰隔夜息升上2.04厘水平。 https://bit.ly/2LCd1gM



●滙豐調整人民幣定期存款利率。 https://bit.ly/2rTSmeS



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其他精彩新聞：【國金專題】華為遭封殺 諾基亞愛立信靠5G翻身

https://bit.ly/2rUnVoN



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