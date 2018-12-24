樓價UPDATES：年尾買家觀望　租務轉旺　

臨近年尾，二手樓市交投趨淡，租務成交明顯轉旺。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●西灣河嘉亨灣12月暫錄18宗租賃成交，新錄得3座高層B室，實用面積約1,129方呎，三房連主人套房間隔，望海景，獲租客以每月6萬港元承租，實用呎租約53.1元。



●跑馬地玫瑰新邨B座低層2室，實用面積約2,090方呎，三房間隔，原每月叫租9.5萬元，減租8,000元後以每月8.7萬元租出，實用呎租約42元。



●西半山高雲臺中層G室，實用面積811方呎，三房間隔，以每月3.6萬元租出，實用呎租44元。



●太古城12月暫錄得15宗買賣，新近成交單位為興安閣中低層A室，實用面積583方呎，兩房間隔。原業主11月放盤，叫價1,300萬元，累減220萬元以1,080萬元易手，減幅達17%，實用呎價18,525元。原業主持貨7年轉售，升值37%。



─ ─ ─ ─ ─ ─

九龍區

●長沙灣宇晴軒1期2座高層E室，實用面積約507方呎，兩房間隔，原叫價860萬元，減價17萬後以843萬元易手，實用呎價約16,627元。原業主持貨15年，現轉售帳面獲利近600萬元。



─ ─ ─ ─ ─ ─

新界區

●馬鞍山薈朗12月暫錄約31宗租賃成交，最新錄2座低層A1室，實用面積230方呎，開放式間隔，以1.1萬元租出，實用呎租47.8元。



●上水中心6座中層F室，實用面積約501方呎，三房間隔，原放租1.6萬元，日前獲家庭客以每月1.5萬元承租，減幅逾6%，實用呎租約29.9元。



●屯門滿名山滿庭地下連花園戶，實用面積1,440方呎，四房間隔，以每月5.05萬元租出。業主今年以2,362萬元購入單位，租出單位後租金回報約2.6厘。



●火炭御龍山6座中層A室，實用面積908方呎，三房連主人套房間隔，享馬場景，開價約1,620萬元，議價後以1,618萬元易手，實用呎價17,819元。原業主持貨5年沽貨，帳面獲利490萬元離場。



●天水圍居屋天頌苑F座高層5室，實用面積為650方呎，三房間隔，居二市價456萬元易手，創同類單位近半年新高，實用呎價7,015元。原業主於2001年一手買入，現沽貨升值約3.8倍。



●荃灣海濱花園本月錄得7宗買賣，新錄得為18座低層D室，實用面積450方呎，兩房間隔，原業主叫價560萬元，減價60萬元，以500萬元沽出，重回2017年10月水平，實用呎價11,111元。原業主持貨10年沽出，升值4倍。



●青衣海欣花園5座中層H室，單位面積511方呎，兩房間隔，9月開價820萬元，近日減至675萬元沽出，實用呎價13,209元，放盤3個月累減145萬元或18%。單位2011年至今升值1.1倍。



─ ─ ─ ─ ─ ─

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/

二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/

