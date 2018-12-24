前中巴柴灣車廠再有重建方案獲批圖則

早前已獲屋宇署批出建築圖則建兩幢住宅的柴灣道391號前中巴車廠，新近再有另一個商住方案獲批則。屋宇署10月份最新資料顯示，該地盤獲准興建1幢41層高商住大樓，較8月份批出的方案減少1幢，樓層則增加3及5層。



最新住宅樓面佔約255,382方呎，較已許可的計劃少逾18.15萬方呎，至於商業樓面約32,549方呎，則多出15.3倍。據了解，太古地產(01972)及中華汽車(00026)於2015年透過合資公司購入上述發展，作價8.5億港元，兩公司分別佔八成及兩成權益。



此外，萬泰集團於2016年以11.82億元投得大埔滘大埔公路住宅地，獲批建52座2至3層高洋房，另設3幢7層高分層住宅，總樓面約259,973方呎。



期內亦有部分舊樓收購項目獲批圖則，包括恒基地產(00012)西灣河太祥街2號太樂樓，准建1幢29層高商住樓，可建樓面約134,995方呎。北角繼園街60至74號亦可興建1幢31層高分層住宅，涉及樓面約197,621方呎。



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