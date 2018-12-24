樓價UPDATES︰將軍澳新盤入伙　帶動租務成交

將軍澳MONTEREY日最近入伙，市場續錄租務成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●港島東逸濤灣夏池軒高層E室，實用面積約708方呎，為三房一套間隔，以約3.5萬港元租出，實用呎租約49元。租客為同區人士，見單位質素不俗，故承租上述物業。



●堅尼地城Imperial Kennedy低層A室，實用面積555方呎，以兩房設計，獲租客以3.2萬元承租，實用呎租約58元。



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九龍區



●大角咀奧柏‧御峯2座中高層H室，向東南望開揚景，採開放式間隔，實用面積約274方呎。單位以580萬元放盤3星期，獲區內客洽購，議價後減價88萬元，以約492萬元成交，實用呎價約17,956元。原業主於2012年4月以約338.3萬元入市，期內物業升值約45%。



●將軍澳MONTEREY第5座中層C室三房戶，實用面積692方呎，外望泳池景及海景。業主於本年10月放租，叫租2.8萬元，獲區外家庭客以2.3萬元承租，實用呎租約33.2元。



●牛頭角淘大花園本月暫錄約9宗成交，平均實用呎價約14,836元。屋苑園L座中層03室，實用面積約322方呎，為一房間隔，以525萬元易手，實用呎價約16,304元。



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新界區



●上水御皇庭3座高層F室，四房一套間隔，可遠眺深圳市景觀，實用面積約970方呎。業主開價1,250萬元放盤多時，終獲區內家庭買家議價至980萬元購入，實用呎價約10,103元。



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