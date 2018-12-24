社科院料明年經濟靠穩　惟企業家信心顯著下跌

中國社科院最新發布的《經濟藍皮書》預計明年GDP增長為6.3%，僅較今年略為回落。不過，分析普遍對明年中國經濟前景仍存憂慮；而人民銀行第四季的一項調查亦發現，企業及銀行家的信心明顯下跌，反映出市場並不完全樂觀。



人行對內地企業家及銀行家進行問卷調查，結果顯示他們對經濟前景信心均顯著受挫。當中企業家信心指數降至67.8%，按季跌3.4個百分點；銀行家宏觀經濟信心指數降至68.5%，按季跌1個百分點。



調查指出，企業家宏觀經濟熱度指數降至35.4%，按季跌1.8個百分點，按年大幅下跌3.2個百分點；31.1%的企業家認為宏觀經濟偏冷，67%認為正常。



至於第四季銀行家宏觀經濟熱度指數降至34.4%，按季跌1.1個百分點，其中，66.8%的銀行家認為目前宏觀經濟正常，按季跌1.8個百分點；認為偏冷的則按季上升2個百分點至32.2%。

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