中國公司今年市值領跌亞洲　印度企業乘勢崛起

中美貿易摩擦及美國加息等，對今年亞洲企業市值造成負面影響。日本媒體編訂亞洲主要企業「Asia300」股票的總市值，與2017年底相比，整體減少約1.27萬億美元，以騰訊(00700)為首的中國企業更是重災區。另一方面，印度企業正崛起成為區內新的增長火車頭。



「Asia300」中約八成企業的總市值出現減少較上年底出現下跌，整體合計金額則減少15%至約7.05萬億美元。總市值減少最明顯的是騰訊，減少金額約1,200億美元。



事實上，在跌幅榜前十的企業中，中國企業佔了9家。除科技公司外，工商銀行(01398)和中國人壽(02628)等金融相關企業的總市值減幅也很大。



另一方面，在總市值增加的排行榜上，印度企業則一支獨秀，壟斷了前5名，取代中國企業拉動亞洲股市，帶動區內經濟的格局日漸成形。



印度科技企業正在捉緊全球企業的旺盛IT投資需求，市值升幅居首的印度塔塔諮詢服務公司(Tata Consultancy Service，簡稱TCS)的總市值增加約240億美元。而位居第4位的IT服務巨頭Infosys的市值則增加16%。

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