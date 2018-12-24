【北水追蹤】大媽節日濕平　5大內銀吸金16億元

平安夜港股只得半日市，港股今日(周一)先跌後回順，恒指由最多跌逾332點，收市跌幅收窄至102點，以25,651點報收，主板成交346億元。港股通成交額約58億元，較上個交易日減少約31億元，佔主板成交額16.9%；南下資金淨流入達23.85億元人民幣，顯見有不少大媽節日來港股「濕平」！



港股通自明起暫停至1月2日才恢復，「大媽」假期前夕入場掃內銀股，工商銀行(01398)及中國銀行(03988)分別錄得約5.4億元及4.5億元的港股通淨買入，其中前者為全日淨流入最多之個股。



建設銀行(00939)、農業銀行(01288)及招商銀行(03968)亦分別有約4.2億元、1.9億元及7,656萬元的港股通買盤支持，上述5隻內銀股單日已合共吸金逾16.7億元。



騰訊控股(00700)跌1.4%報310.6元，其港股通仍錄得約1.7億元的淨買入。中國神華(01088)、廣汽集團(02238)及友邦保險(01299)亦分別有約5,194萬元、4,893萬元及4,091萬元的港股通淨買入。



濠賭股遭南下資金拋售，金沙中國(01928)及銀河娛樂(00027)分別錄得約9,418萬元及3,073萬元的港股通淨沽盤，前者為全日淨流出最多之個股。中國鐵塔(00788)及中興通訊(00763)港股通分別錄得淨流出約493萬元及357萬元。

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