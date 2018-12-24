財經評論：熊蹤處處迎聖誕　明年經濟難歡騰

聖誕節理應普世歡騰，惟對於投資者而言，今年恐騰騰震。事關隨着美股倒下，2018年罕有地沒有一項主要資產表現標青，預示着明年經濟勢更艱難。



據金融市場傳統，一般在聖誕節前都會做好「應節」，惟今年不但跌市，由美國媒體編制的恐懼與貪婪指數近日更鮮有地創歷史新低，反映整體市場處於「極度恐慌」的最高級別。美股上周創自2008年10月以來最糟糕的一周，過去六周有五周是跌市，只差數個百分點就會正式見熊，可謂臨尾應驗「十年一劫」詛咒。



更不幸的是，所謂「FAANG」的美國五大科技股全部已出現技術上的50天線跌穿200天線，為後市極具參考價值的噩耗。單以最後一家出現此噩耗的蘋果公司而言，過去十年只出現過三次，每次出現後的三至四個月，股價都要平均再瀉兩成。由於該股目前已是美股三大指數的重磅成分股，若往績正確，預示美股仍有「終極一跌」。傳統投資智慧有云，股市一般跑先實體經濟約半年，意味明年經濟恐逐步向下轉差。



除了美股，日本股市代表之一東證指數上周正式陷熊，對全球市場有預示作用。有大鱷發現，日股與美股有着奇特關係，通常是前者提前半年左右見頂，同時巧合地提前約半年陷入熊市，見熊後仍要經歷逾一年的痛苦才真正見底。一旦這觀察再次成真，即美股標指必然見熊，時間上或是明年中，並會直至2020年，唇亡齒寒的中港股市絕難獨善其身。



令人憂心的是，央行及政府似乎沒有足夠彈藥救市。回顧2008年金融海嘯後，全球央行接力大規模放水，衍生了資產價格虛浮、貧富懸殊劇烈擴大，從而令民粹主義在民主地區開始風行，一旦連美國經濟也倒下，全球確實難以複製十年前的救市板斧，否則只會令民怨失控。舉例來說，連美國媒體也批評香港樓市嚴重失衡，目前公屋申請者近半是低於30歲、擁有學士學位的年輕人，較六年前的比例差不多倍增，有違社會階梯的原意，情況令人憂慮。報道引述有年輕人為了保留申請資格，甚至拒絕升職或加薪。



香港樓價之所以難以負擔，原因有很多，其中之一就是全球不斷印鈔，資金要找資產停泊。隨着近期央行收水，包括港樓在內的各地主要資產價格也開始向下，惟投資者須注意，明年元旦起，歐央行停止量化寬鬆，聯儲局上周也落實加息，是雙重夾擊。所謂「水能載舟，亦能覆舟」，最少預示着明年初難有驚喜，入市須謹慎。

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