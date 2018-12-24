【納指見熊】美五大科技股陷困境　Facebook最大鑊？

美國科技股表現疲弱，納指上周五(21日)自高位累挫逾兩成，跌入技術性熊市，為美股三大指數中首個「見熊」的指數。外媒引述專注硅谷行業分析的Constellation Research首席分析師兼始創人王瑞光表示，在FAANG(Facebook、Apple、亞馬遜、Netflix 及Google)五大科技股中，Facebook的表現最令人擔憂。



他認為，像Facebook這樣的「數碼經濟」企業，其營運模式是建基在「信任」之上，但該公司已經在不同層面上失去了公眾的信任。他解釋指，這些信任疑慮主要集中在該公司的首席營運長Sheryl Sandberg身上，當中包括早前外媒揭露Facebook內部營運及管理出現問題，以及不當使用戶資料、僱用「打手」抹黑對手等。



受多項醜聞影響，Facebook的股價已從年內高位累挫逾四成，單以股價表現而言完全是「跑輸大市」。



儘管如此，王瑞光亦認為Sandberg不會離職。他又表示，Facebook需要的管理要作出某種改變，或是任命被公眾信任的人處理醜聞，並改善用戶隱私和網絡安全問題。



另外，對於傳銷量欠佳而陷入困境的Apple，他認為主要問題在於新iPhone的定價過高，這亦是Apple「錯過了整個印度市場」的主因。



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