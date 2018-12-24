樓價UPDATES︰節日交投靜　銀禧花園僅錄零星買賣

臨近年尾，加上受節日氣氛影響，買家入市意慾低，市場交投相當冷清，火炭銀禧花園本月僅錄零星買賣。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●炮台山建康花園高層A室，實用面積594方呎，以三房包括套房間隔，望開揚遠景，以2.33萬元租出，實用呎租約39元。租客為外區人士，心儀屋苑鄰近港鐵，交通方便，故決定承租。



●北角賽西湖大廈租務表現一向穩定，該盤7座中低層A室，外望池景及樹景，實用面積約1,124方呎。業主以約5.8萬元放租約1個月後吸引外區客洽詢，雙方議價後減價4,000元，以5.4萬元租出，實用呎租約48元。



─ ─ ─ ─ ─ ─



新界區



●屯門翠林花園B座中層1室，實用面積330方呎，以兩房間隔，獲租客即睇即租，成交月租1萬元，實用呎租30.3元。若以同類單位銀行估值407萬元計算，回報率約2.9厘。



●天水圍居屋天富苑P座低層3室兩房戶，實用面積506方呎，有區外首置買家透過白居二身份入市，於未補價第二市場以315萬元成交，實用呎價為6,225元。原業主於2001年以約66.3萬元入市，持貨至今轉售，帳面獲利約248.7萬元。



●銀禧花園5座高層G室，實用面積498方呎，兩房間隔，議價後以600萬元沽出，實用呎價12,048元。原業主於2005年以150萬元買入單位，持貨13年帳面獲利約450萬元。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm