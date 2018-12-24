新盤UPDATES︰凱滙第2期原價加推　天鑄連沽9伙

臨近年底，發展商仍把握最後機會推盤。觀塘凱滙繼上一輪幾近沽清後，再度加推新一批單位應市，並落實於本周六(12月29日)進行次輪銷售。



●凱滙第2期原價加推100伙 周六發售208伙

信和置業(00083)等合作發展的觀塘凱滙第2期，剛加推全新4號價單，提供100伙，當中65伙為兩房戶，而一房及三房戶分別佔18及17伙，價單售價由962.7萬至2,276.9萬元，呎價由22,871至27,400元，價單平均呎價25,097元，市值14.8億元。



若扣除最高20.5%折扣後，折實售價介乎765.34萬至1,810.13萬元，呎價則由18,183至21,783元，平均呎價19,952元，屬各批推出單位中最高。



項目同時上載銷售安排，落實於本周六(12月29日)次輪發售208伙，並於本周五(12月28日)下午2時截止遞交認購登記。



●凱滙第2期日內原價加推

信和置業營業部聯席董事田兆源表示，觀塘凱滙第1期首兩輪即日沽清，而項目第2期亦幾近沽清，其中最大手買家為一組家庭共購入6伙，可見銷情凌厲，而買家亦對樓市有信心，因此最快日內原價加推新價單，主要提供一至兩房戶，並於本周六展開新一輪銷售。



該盤昨晚(23日)加推第3號價單，提供108伙，折實平均呎價19,838元，首度推出全盤面積最細一房戶，最低售價為5座7樓B室，實用面積333方呎，折實售價668.35萬元，呎價20,071元。



●天鑄連沽9伙 複式戶呎售5萬

新鴻基地產(00016)旗下何文田天鑄，以招標形式售出共9伙分層單位，套現超過5.2億元，售價及呎價最高為第8座28及29樓D室複式戶，實用面積2,326方呎，成交金額1.16億元，呎價5萬元，而其餘單位成交金額介乎2,417.36萬至逾6,801.88萬元，成交呎價則由26,800至39,477元。



●珀爵首推一幢洋房 本周五招標發售

據一手銷售資訊網資料，遠東發展(00035)旗下元朗洪水橋珀爵上載首張銷售安排，於本周五(12月28日)招標發售28號洋房，該單位實用面積2,027方呎，採6房兩套設計。



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