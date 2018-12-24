騰訊累「平安夜」港股不平安　大摩照撐

內地恢復網絡遊戲審核的刺激作用似乎不大，在「股王」騰訊控股(00700)拖累下，「平安夜」港股半日市收跌102點，若按百分比計算，為1990年之後表現最差的「平安夜」。



周一騰訊曾跌2.09%，低見308.6元，收市跌1.45%，報310.6元。



外媒引述內地遊戲開發商管理層指出，儘管當局可望下月至農曆新年之前審核小量新遊戲，但今年3月有關工作暫停以來，至今已積壓超過5,000個待批申請，意味進度「快極有限」。此外，比起何時再有遊戲獲批，開發商更擔心尺度顯著收緊。



不過，摩根士丹利則力撐騰訊，將華潤電力(00836)從焦點股份名單中剔除，換入騰訊。該行指出，騰訊2019年預測市盈率只有29倍，接近歷史低位，對於長線投資者而言估值吸引。該行又預期，儘管騰訊今年遊戲收入增長將從2017年的38%，放慢至只有8%，但若內地明年上半年再批核遊戲，增長速度可望在新遊戲的貢獻下回復到17至20%，又稱非遊戲業務的變現值得期待。

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